Круглый стол: Новая экономическая реальность и вызовы пандемии

Пресс-конференция на тему "Новая экономическая реальность и вызовы пандемии. Роль государственных предприятий в преодолении кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 25 марта, в 15:00

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении – экономический спад в 2020 году, согласно данным Сакстата, составил 6,2%, а в четвертом квартале – 6,8%. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание.

Как Грузия будет выходить из экономического кризиса? Сможет ли Нацбанк удержать лари от падения? Как остановить рост цен на продукты, коммунальные платежи, бензин и т. д. На эти и другие актуальные вопросы ответят участники круглого стола:

- эксперт по вопросам экономики, профессор Темур ХОМЕРИКИ;

- доктор экономических наук, руководитель Центра экономических трансформаций Рамаз ГЕРЛИАНИ.

Круглый стол пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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