Пресс-конференция: Грибоедовский театр готовит премьеры и ждет зрителей

Тбилисский государственный академический русский драмтеатр имени Грибоедова возобновит работу 2 апреля – грибоедовцы готовят для зрителей премьерные спектакли.
Грибоедовский театр представит комедию в одном действии "Иван Васильевич" по Михаилу Булгакову. Режиссер-постановщик и автор музыкального оформления – Ника Чикваидзе.
Еще одна премьера в апреле - "Записки сумасшедшего" по Николаю Гоголю. Режиссер-постановщик, автор сценической версии и музыкального оформления – Георгий Маргвелашвили.
О возобновлении работы театра после долгой паузы в связи с пандемией и готовящихся премьерах расскажут участники пресс-конференции:
- актер Валерий ХАРЮТЧЕНКО;
- заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.
Мероприятие проходит в закрытом формате. Текстовые и фотоматериалы будут представлены на сайте Sputnik Грузия.