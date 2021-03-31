Пресс-конференция "Грибоедовский театр готовит премьеры и ждет зрителей" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 31 марта, в 17:00

Тбилисский государственный академический русский драмтеатр имени Грибоедова возобновит работу 2 апреля – грибоедовцы готовят для зрителей премьерные спектакли.

Грибоедовский театр представит комедию в одном действии "Иван Васильевич" по Михаилу Булгакову. Режиссер-постановщик и автор музыкального оформления – Ника Чикваидзе.

Еще одна премьера в апреле - "Записки сумасшедшего" по Николаю Гоголю. Режиссер-постановщик, автор сценической версии и музыкального оформления – Георгий Маргвелашвили.

О возобновлении работы театра после долгой паузы в связи с пандемией и готовящихся премьерах расскажут участники пресс-конференции:

- актер Валерий ХАРЮТЧЕНКО;

- заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.

Мероприятие проходит в закрытом формате. Текстовые и фотоматериалы будут представлены на сайте Sputnik Грузия.