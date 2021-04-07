Пресс-конференция: Тотальный диктант 2021 в Тбилиси

Пресс-конференция на тему "Тотальный диктант - 2021 в Тбилиси" состоится в Тбилисском международном пресс-центре в среду, 7 апреля, в 12:00

В 2021 году всемирная образовательная акции по популяризации грамотности "Тотальный диктант" состоится 10 апреля.

Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отмечал, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

На пресс-конференции журналисты узнают о запланированных мероприятиях, организации Тотального диктанта в Грузии и перспективах этого проекта.

Участники пресс-конференции:

– координатор по связям с общественностью ТД-2021 по Тбилиси Елена ГАЛАШЕВСКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Тбилисском международном пресс-центре по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.

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