"Природа опасна" - эксперт о землетрясениях на Кавказе, Намахвани ГЭС и оползне в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Что делать в связи с опасностью схода оползня на склоне Вашлиджвари в Тбилиси, будут ли угрожать землетрясения еще не построенной Намахвани ГЭС и ожидаются ли сильные землетрясения на Кавказе в ближайшее время - на эти актуальные вопросы ответил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.

Беседа с экспертом состоялась в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Нур-Султан, организованного мультимедийными пресс-центрами Sputnik в этих городах.

"Это серьезная проблема"

В Грузии, и в частности в Тбилиси, в последнее время активно идут разговоры об опасности трещины на склоне Вашлиджвари. Местное население высказывает свое недовольство и опасение по поводу данного вопроса, а специалисты обвиняют во многом беспорядочные строительные работы.

Оценить опасность схода оползня практически в центре Тбилиси Петр Шебалин, по его словам, не может, поскольку не знаком с этим вопросом, однако эксперт отметил, что это серьезная проблема, и хорошо, что на нее обращают должное внимание.

"Наверно, немецкие коллеги рассчитали, насколько действенны будут те меры, которые принимаются при бетонировании этих гравитационных разломных структур. Я надеюсь, что там все рассчитано хорошо.

Но это, действительно, серьезная проблема, очень хорошо, что на нее обращают внимание. Важно, когда постановка этой проблемы идет снизу, от населения, особенно от тех людей, которые живут в этих регионах", - сказал специалист.

По словам Шебалина, в подобных ситуациях особенно необходима совместная работа общества, властей и специалистов.

"Задача общества - заставлять власть обращаться к специалистам. Важно не просто быть напуганным, а бить в колокола, заставлять местные власти идти дальше. Важно, чтобы работа общества, ученых и властей была общей, чтобы все понимали свою ответственность, потому что природа опасна для всех категорий людей", - подчеркнул спикер.

Намахвани ГЭС опасна при землетрясении?

Не менее остро воспринимается в обществе тема о строительстве Намахвани ГЭС. У населения к властям есть целый ряд вопросов и опасений, и один из них состоит в том, что в случае сильного землетрясения - если прорвет будущую плотину - угроза стоит перед всем регионом Имерети.

Отвечая на вопрос журналиста Sputnik Грузия, специалист отметил, что в истории пока не было таких страшных катастроф, когда рушились плотины электростанций, но, в принципе, такие проблемы существуют, в частности, эта проблема давно стоит в Индии.

"Я могу ответить так: ведь опасность представляет не то, что там могут быть землетрясения, а неправильный расчет при строительстве. Построить всегда можно так, что даже очень сильное землетрясение будет для этого сооружения безопасным. Вопрос в том, что это очень дорого. Я не думаю, что при разработке проекта этой плотины не были учтены факторы возможности сильных землетрясений. Как правило, при строительстве таких объектов делается очень большой запас прочности, так же, как при строительстве атомных электростанций. Так что я не думаю, что это приведет к возможным катастрофическим явлениям в будущем. Конечно же, при соблюдении всех строительных правил", - пояснил Шебалин.

"Подвижный" Кавказ

Во время видеомоста подробно был рассмотрен и вопрос сейсмологической активности Кавказского региона, где также помнятся разрушительные землетрясения, к примеру в Спитаке, которое длилось всего 30 секунд, но за это время полностью уничтожило город и унесло жизни 25 тысяч человек. Также самое мощное землетрясение, произошедшее в Грузии, в Раче в 1991 году, магнитудой 7 баллов.

Кавказ, по словам Шебалина, особый регион, так как сильно населен. Таким образом, любое сильное землетрясение обязательно коснется какого-либо населенного пункта.

"Сказать "будьте спокойны" я не могу. Конечно, землетрясение такой же силы, как было в Спитаке или в Раче, несомненно случится, это неизбежно. Опять-таки повторюсь, нужно, чтобы население было к этому готово. Современные здания строят лучше, их строят с расчетом, что землетрясения могут произойти, это тоже важный фактор. Я думаю, что в целом на Кавказе ситуация улучшается – в соблюдении строительных норм, где могут произойти сильные землетрясения, более ответственны, я надеюсь. Так что землетрясения, конечно же, будут, но бояться их не надо", - завершил свою речь Шебалин.

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