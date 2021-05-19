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Книга Анастасии Хатиашвили

Пресс-конференция: Презентация книги колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пресс-центр
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2356)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210519/251759060/Press-konferentsiya-Prezentatsiya-knigi-kolumnista-Sputnik-Gruziya-Anastasii-Khatiashvili.html

Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили состоится в Тбилисском международном пресс-центре в среду, 19 мая, в 14:00

Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написанный на русском языке. Роман был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля. В этом же месяце издание попало в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. 

"Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства "Калмосани", которое выпустило книгу в Тбилиси. 

Участники пресс-конференции:

– автор Анастасия ХАТИАШВИЛИ;

– редактор Нази ЖОРЖОЛИАНИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Тбилисском международном пресс-центре по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

Аккредитация СМИ:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2356)

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