Пресс-конференция: Презентация книги колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили

Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили состоится в Тбилисском международном пресс-центре в среду, 19 мая, в 14:00

Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написанный на русском языке. Роман был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля. В этом же месяце издание попало в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero.

"Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства "Калмосани", которое выпустило книгу в Тбилиси.

Участники пресс-конференции:

– автор Анастасия ХАТИАШВИЛИ;

– редактор Нази ЖОРЖОЛИАНИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Тбилисском международном пресс-центре по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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