Видеомост: Дни Льва Толстого в Грузии

Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: "Дни Льва Толстого в Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 25 мая, в 13:00 по тбилисскому времени

Дни выдающегося русского писателя, мыслителя, одного из величайших писателей-романистов мира Льва Толстого пройдут 25-27 мая – мероприятие посвящено 170-летию посещения великим писателем Грузии.

Инициатор и организатор проекта – Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре Владимира Толстого. Информационным партнером выступает Международное агентство Sputnik Грузия.

В связи с ситуацией в мире, вызванной пандемией, МКПС "Русский клуб" вынужден провести данный проект в формате онлайн.

В рамках видеомоста состоится круглый стол "Лев Толстой: "Кавказ, несомненно, страна любви". В нем примут участие как грузинские, так и иностранные участники Дней Льва Толстого.

В Тбилиси:

– главный редактор журнала "Русский клуб", куратор и организатор "Дней Толстого в Грузии" (2001, 2011) Александр СВАТИКОВ;

– профессор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили, заведующая кафедрой русской литературы, доктор филологических наук Мария ФИЛИНА;

– профессор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили, доктор филологических наук Майя ТУХАРЕЛИ;

– лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили, доктор филологии Илона ДЗНЕЛАДЗЕ;

– генеральный секретарь Ассоциации русистов Грузии, директор Института русистики Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Давид ГОЦИРИДЗЕ.

В Москве и Ясной Поляне:

– советник Президента РФ по вопросам культуры, президент МАПРЯЛ Владимир ТОЛСТОЙ;

– директор Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина ТОЛСТАЯ;

– научный руководитель музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", кандидат филологических наук Галина АЛЕКСЕЕВА;

– старший научный сотрудник Музея-усадьбы "Ясная Поляна" Елена БЕЛОУСОВА;

– генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Сергей АРХАНГЕЛОВ;

– заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ) по межрегиональному и международному сотрудничеству, доктор теологии Мигель ПАЛАСИО;

– профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), доктор философских наук Светлана КЛИМОВА;

– ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), доктор филологических наук Александр ГУЛИН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Вход по аккредитации:

E-mail: media@sputnik-georgia.com тел.: +995555908977.