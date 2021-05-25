Праправнук классика в восторге от Дней Толстого в Грузии

На родине великого писателя поддерживают проведение Дней писателя в Грузии и активно выступают за сотрудничество

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Литературное мероприятие "Дни Льва Толстого", которое проходит в Грузии с 25 по 27 мая, и раньше успешно проходило в этой стране благодаря энтузиазму организаторов, это обеспечивает сотрудничество двух стран, сказал РИА Новости советник президента РФ по культуре, праправнук писателя Владимир Толстой, отметив, что поддерживает проект.

Дни известного русского писателя Льва Толстого, посвященные 170-летию посещения писателем Грузии, стартовали в Грузии во вторник, 25 мая, и продлятся три дня.

"Дни Толстого в Грузии были несколько лет назад, они проходили очень успешно. Там, действительно, есть люди, которые с большим энтузиазмом относятся к этому. Поэтому я, конечно, это поддерживаю, тем более что там были и выставки художников, и театральные постановки. Мы за сотрудничество, безусловно", - сказал Толстой.

Инициатор и организатор проекта – тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре В. И. Толстого. Информационным партнером выступает Международное агентство Sputnik Грузия.

В связи с ситуацией в мире, вызванной пандемией, "Дни Льва Толстого" проходят в гибридном формате - запланированы как онлайн, так и оффлайн встречи.

Открылось мероприятие в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия видеомостом Тбилиси – Москва – Ясная Поляна, в рамках которого состоялся круглый стол "Лев Толстой: "Кавказ, несомненно, страна любви". В нем приняли участие как грузинские, так и иностранные участники Дней Льва Толстого в Грузии.

Полную запись видеомоста можно посмотреть здесь >>>

Во второй день, 26 мая, откроется научно-практическая онлайн-конференция "Лев Толстой в Грузии: новые исследования и материалы" (онлайн-включения с платформы Zoom).

В заключительный день, 27 мая, запланирована поездка участников проекта от Грузии в село Гореловка (Ниноцминдский муниципалитет Самцхе-Джавахети) – посещение школы имени Льва Толстого и Этнографического музея духоборов, а также передача подарков учащимся школы. Кроме того, планируются съемки видеофильма, посвященного знаменательной дате – 170-летию посещения великим писателем Грузии.

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