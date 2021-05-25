"Кавказ, который не отпускает" - как в Грузии проходят "Дни Льва Толстого"

Творчество выдающегося русского писателя, мыслителя, одного из величайших писателей-романистов мира Льва Толстого уже в третий раз собирает в Грузии поклонников и почитателей. "Дни Льва Толстого" - большое литературное мероприятие, связывающее культуру и взаимоотношения двух стран, Грузии и России - стартовало в Тбилиси 25 мая. Из-за пандемии и связанных с ней ковид-ограничений проект проходит в гибридном формате - в программе запланированы онлайн и оффлайн мероприятия.
Инициатором и организатором проекта выступил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре В. И. Толстого. Информационным партнером мероприятия является Международное агентство Sputnik Грузия.
Толстой и Грузия
Видеомост Тбилиси – Москва – Ясная Поляна, в котором спикеры поговорили о предстоящих мероприятиях и вспомнили прошлые конференции, открыл куратор и организатор "Дней Толстого в Грузии" (2001, 2011), главный редактор журнала "Русский клуб" Александр Сватиков.
"Я считаю, что это безумно важно. Потому что это тема, которая никогда никого не оставляла равнодушным. Двадцать лет назад была проведена первая научная конференция, посвященная пребыванию Льва Николаевича Толстого на Кавказе, в частности в Грузии. Тогда мы отмечали 150-летие со дня пребывания, а сегодня исполняется уже 170 лет", - отметил Сватиков.
Организатор подчеркнул, что идеи творчества Льва Толстого всегда были очень близки Грузии. "Это был очень интересный период в жизни молодого, начинающего писателя, который тогда работал над своей первой повестью "Детство". Традиция Толстого на протяжении десятилетий волновала все грузинское общество. И тема казни, и многие другие темы, которые постоянно зацикливались, постоянно переплетались с именем Толстого. Поэтому сегодня, спустя годы, мы не можем оборвать эту связь. Мы приложим все усилия, чтобы это продолжилось", - сказал Александр Сватиков.
"Первая конференция была практически двадцать лет назад. Это было начало XXI века, а сейчас мы целое двадцатилетие в нем прожили. Конечно, все не просто изменилось, а перевернулось. Но мы все равно вместе с вами. Эти толстовские конференция проводятся с большим классом и с огромной любовью, а это сочетание на научных форумах не всегда есть", - сказала профессор Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, завкафедрой русской литературы, доктор филологических наук Мария Филина.
Директор Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая поговорила о роли Кавказа в жизни Льва Николаевича, отметив, что, несмотря на короткий срок, эти места захватили его на всю жизнь. В ходе видеомоста было отмечено еще одно знаменательное событие - в этом году музею исполняется 100 лет. Музей откроет новую экспозицию в станице Старогладовской, в том месте, где Толстой начинал свою службу. Выставка будет посвящена теме "Толстой и Кавказ", а отдельный уголок будет посвящен теме "Толстой и Грузия".
Толстой и учебные заведения Грузии
Высок интерес к творчеству классика и к его многогранной личности и среди студентов и учеников современной Грузии, отметила лектор ТГУ, доктор филологии Илона Дзнеладзе.
"Когда мы говорим о Льве Толстом, сразу же наступает понимание, что мы находим единомышленников. Вы удивитесь, но среди моих студентов есть даже последователи толстовства. И они настолько погрузились в его философию, что считают - что это, наверное, самое то, как бы они хотели жить", - говорит Дзнеладзе.
О том, как школьники Грузии относятся к творчеству русского писателя, рассказала гостям и участникам видеомоста доктор филологии Анна Авакова. "В школе бывает очень сложно, и смешно. Но то, что дети в коридорах подходят и спрашивают: "А вы читали "Войну и мир"? А говорят, что это очень крутая книга", ты понимаешь, что Толстой жив. Ты понимаешь, что они соприкасаются с Толстым, пусть на грузинском языке, но они подходят, хотят услышать ответы на вопросы, потому что Толстой задает им эти вопросы", - подытоживает Авакова.
Помимо видеомоста в Sputnik Грузия, организаторы 26 мая собираются провести научно-практическую онлайн-конференцию "Лев Толстой в Грузии: новые исследования и материалы" (онлайн-включения с платформы Zoom).
Полную запись видеомоста можно посмотреть здесь >>>
А в последний день - 27 мая, запланирована поездка участников проекта от Грузии в село Гореловка (Ниноцминдский муниципалитет Самцхе-Джавахети) – посещение школы имени Льва Толстого и Этнографического музея духоборов, а также передача подарков учащимся школы. Кроме того, планируются съемки видеофильма, посвященного знаменательной дате – 170 летию посещения великим писателем Грузии.
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