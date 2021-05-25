"Кавказ, который не отпускает" - как в Грузии проходят "Дни Льва Толстого"

Творчество выдающегося русского писателя, мыслителя, одного из величайших писателей-романистов мира Льва Толстого уже в третий раз собирает в Грузии поклонников и почитателей. "Дни Льва Толстого" - большое литературное мероприятие, связывающее культуру и взаимоотношения двух стран, Грузии и России - стартовало в Тбилиси 25 мая. Из-за пандемии и связанных с ней ковид-ограничений проект проходит в гибридном формате - в программе запланированы онлайн и оффлайн мероприятия.

Инициатором и организатором проекта выступил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре В. И. Толстого. Информационным партнером мероприятия является Международное агентство Sputnik Грузия.

Толстой и Грузия

Видеомост Тбилиси – Москва – Ясная Поляна, в котором спикеры поговорили о предстоящих мероприятиях и вспомнили прошлые конференции, открыл куратор и организатор "Дней Толстого в Грузии" (2001, 2011), главный редактор журнала "Русский клуб" Александр Сватиков.

© Sputnik / Alex Shlamov Александр Сватиков. Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: "Дни Льва Толстого в Грузии"

"Я считаю, что это безумно важно. Потому что это тема, которая никогда никого не оставляла равнодушным. Двадцать лет назад была проведена первая научная конференция, посвященная пребыванию Льва Николаевича Толстого на Кавказе, в частности в Грузии. Тогда мы отмечали 150-летие со дня пребывания, а сегодня исполняется уже 170 лет", - отметил Сватиков.

Организатор подчеркнул, что идеи творчества Льва Толстого всегда были очень близки Грузии. "Это был очень интересный период в жизни молодого, начинающего писателя, который тогда работал над своей первой повестью "Детство". Традиция Толстого на протяжении десятилетий волновала все грузинское общество. И тема казни, и многие другие темы, которые постоянно зацикливались, постоянно переплетались с именем Толстого. Поэтому сегодня, спустя годы, мы не можем оборвать эту связь. Мы приложим все усилия, чтобы это продолжилось", - сказал Александр Сватиков.

© Sputnik / Alex Shlamov Мария Филина. Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: "Дни Льва Толстого в Грузии"

"Первая конференция была практически двадцать лет назад. Это было начало XXI века, а сейчас мы целое двадцатилетие в нем прожили. Конечно, все не просто изменилось, а перевернулось. Но мы все равно вместе с вами. Эти толстовские конференция проводятся с большим классом и с огромной любовью, а это сочетание на научных форумах не всегда есть", - сказала профессор Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, завкафедрой русской литературы, доктор филологических наук Мария Филина.

Директор Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая поговорила о роли Кавказа в жизни Льва Николаевича, отметив, что, несмотря на короткий срок, эти места захватили его на всю жизнь. В ходе видеомоста было отмечено еще одно знаменательное событие - в этом году музею исполняется 100 лет. Музей откроет новую экспозицию в станице Старогладовской, в том месте, где Толстой начинал свою службу. Выставка будет посвящена теме "Толстой и Кавказ", а отдельный уголок будет посвящен теме "Толстой и Грузия".

Толстой и учебные заведения Грузии

Высок интерес к творчеству классика и к его многогранной личности и среди студентов и учеников современной Грузии, отметила лектор ТГУ, доктор филологии Илона Дзнеладзе.

© Sputnik / Alex Shlamov Илона Дзнеладзе. Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: "Дни Льва Толстого в Грузии"

"Когда мы говорим о Льве Толстом, сразу же наступает понимание, что мы находим единомышленников. Вы удивитесь, но среди моих студентов есть даже последователи толстовства. И они настолько погрузились в его философию, что считают - что это, наверное, самое то, как бы они хотели жить", - говорит Дзнеладзе.

О том, как школьники Грузии относятся к творчеству русского писателя, рассказала гостям и участникам видеомоста доктор филологии Анна Авакова. "В школе бывает очень сложно, и смешно. Но то, что дети в коридорах подходят и спрашивают: "А вы читали "Войну и мир"? А говорят, что это очень крутая книга", ты понимаешь, что Толстой жив. Ты понимаешь, что они соприкасаются с Толстым, пусть на грузинском языке, но они подходят, хотят услышать ответы на вопросы, потому что Толстой задает им эти вопросы", - подытоживает Авакова.

© Sputnik / Alex Shlamov Анна Авакова. Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: "Дни Льва Толстого в Грузии"

Помимо видеомоста в Sputnik Грузия, организаторы 26 мая собираются провести научно-практическую онлайн-конференцию "Лев Толстой в Грузии: новые исследования и материалы" (онлайн-включения с платформы Zoom).

Полную запись видеомоста можно посмотреть здесь >>>

А в последний день - 27 мая, запланирована поездка участников проекта от Грузии в село Гореловка (Ниноцминдский муниципалитет Самцхе-Джавахети) – посещение школы имени Льва Толстого и Этнографического музея духоборов, а также передача подарков учащимся школы. Кроме того, планируются съемки видеофильма, посвященного знаменательной дате – 170 летию посещения великим писателем Грузии.

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