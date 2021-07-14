Пресс-конференция: Развитие местного производства и импортозамещение в Грузии

Пресс-конференция на тему "Развитие местного производства и импортозамещение в Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 14 июля, в 14:00

Правительство Грузии представило документ об экономическом развитии на 10 лет, который охватывает не менее двенадцати основных областей экономики. Проект предусматривает перечень показателей, части которых планируется достичь к 2025 году, а остальных – к 2030 году.

Министр экономики Натия Турнава заявила, что важно, чтобы выгоды экономического развития затрагивали каждого гражданина страны. А это требует развития местного производства, ориентированного на экспорт, продвижения малого и среднего бизнеса, привлечения иностранных инвестиций.

Грузия стремится сделать свою продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Сегодня страна свободно торгует с 46 странами. Это около 30% потребителей в мире.

О том, как Грузия будет развивать местное производство и выходить на мировой рынок со своей продукцией, расскажут участники пресс-конференции:

– профессор, член Инженерной академии и Бизнес академии Грузии, председатель Совета природных ресурсов Паата ГИОРГАДЗЕ;

– генеральный директор компании "Индустрия природной питьевой воды Грузии" Роман РУРУА.

Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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