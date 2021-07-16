Круглый стол: Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы

Судебная реформа и независимая система правосудья – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.
Участники круглого стола обсудят проблемы грузинского права и оценят проводимые грузинским правительством реформы судебной системы:
- адвокат Шалва КУРДАДЗЕ;
- юрист Георгий ХУРОШВИЛИ;
- доктор права, профессор Венеди БЕНИДЗЕ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
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