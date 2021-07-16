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Тбилисский городской суд

Круглый стол: Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы

© Sputnik / Alex Shlamov
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210716/252327813/Kruglyy-stol-Sudebnaya-reforma-v-Gruzii---problemy-i-perspektivy.html

Круглый стол на тему "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 16 июля, в 14:00

Судебная реформа и независимая система правосудья – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

Участники круглого стола обсудят проблемы грузинского права и оценят проводимые грузинским правительством реформы судебной системы:

- адвокат Шалва КУРДАДЗЕ;

- юрист Георгий ХУРОШВИЛИ;

- доктор права, профессор Венеди БЕНИДЗЕ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Справки по телефонам: 555 90 89 77.

Аккредитация СМИ:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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