Круглый стол: Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы

Круглый стол на тему "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 16 июля, в 14:00

Судебная реформа и независимая система правосудья – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

Участники круглого стола обсудят проблемы грузинского права и оценят проводимые грузинским правительством реформы судебной системы:

- адвокат Шалва КУРДАДЗЕ;

- юрист Георгий ХУРОШВИЛИ;

- доктор права, профессор Венеди БЕНИДЗЕ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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