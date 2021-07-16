Восстановить доверие к суду в Грузии могут только сами судьи - считает юрист

Круглый стол на тему "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы" прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сделать суд в Грузии независимым и повысить к нему доверие граждан очень просто, если проявить политическую волю, считает доктор права, профессор Венеди Бенидзе.

Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу. Участие во встрече также принял юрист Георгий Хурошвили.

"Говорят, что так быстро добиться независимости суда не получится. Почему нет? Это можно сделать за минуту. Надо предупредить все ветви власти, что как только он позвонит судье по конкретному делу, встанет вопрос его уголовной ответственности. Какая независимость больше этого может быть, когда судья знает, что ему никто не позвонит", - считает Бенидзе.

© Sputnik / Alex Shlamov Венеди БЕНИДЗЕ Пресс-конференция на тему: "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы"

По словам профессора, скептическое отношение к судам вызвано тем, что суд – это такая ключевая структура, в которую вмешиваются с целью закрепить за собой власть. Решить проблему недоверия к судебному органу, как считает правовед, можно и нужно, так как исправная работа суда, его объективность и беспристрастность залог развития государства.

Реформы только во вред

Молодой юрист Георгий Хурошвили считает, что нескончаемые реформы в судебной системе не только ее не развивают, а наоборот, наносят вред.

"Цель реформы, зачастую, и в лучшем случае, сделать конкретную систему более продуманной и изменить ее в лучшую сторону. Но судебная система главный позвоночник государства, которая требует большей обдуманности, потому что любая реформа, реализованная в судебной системе, отражается на ее имидже и на доверии к ней общественности", - сказал Хурошвили.

© Sputnik / Alex Shlamov Георгий ХУРОШВИЛИ Пресс-конференция на тему: "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы"

По словам юриста, повысить доверие общественности к судам могут сами судьи, если докажут жителям страны свою беспристрастность на деле.

"Сейчас уже непосредственно от судьи зависит, как он осуществит свою судебную власть. То есть, как он донесет правосудие до народа. Авторитет суда, в первую очередь, определяет судья своим рассмотренным делом. Если он хорошо рассмотрит одно, два, три дела или сто, в таком случае, уже естественно, что доверие к суду повыситься. Это естественный процесс", - считает он.

С этим мнением не совсем согласен Бенидзе, который полагает, что, учитывая сегодняшнюю идеологию, которая распространяется вокруг судебной системы, какое бы решение ни вынес суд по тому или иному делу, все равно общество будет недовольно. На каждом судебном процессе две стороны, и в случае вынесения решения одна сторона по-любому останется недовольна результатом приговора.

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

"Американцы требуют приостановить отбор судей Верховного суда, пока процесс не будет прозрачным. Кто знаком с законодательством, с органическим законом "Об общих судах", там процесс довольно прозрачный, и если закон будет соблюден, то никакой проблемы не будет. Любой закон можно исковеркать, если захотеть", заявил Бенидзе.

США и ЕС уже выразили свою обеспокоенность утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, вопреки призывам этого не делать, что на их взгляд является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.