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Предлагаются туры в Грузию и Армению. Баннер размещен на минивэне, припаркованном в центре грузинской столицы

Видеомост: Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210729/252445215/Videomost-Turizm-v-Armenii-i-Gruzii-na-fone-pandemii.html

Видеомост Тбилиси-Ереван международного информационного агентства Sputnik на тему: " Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 29 июля, в 12:00 по тбилисскому времени

Что сегодня происходит на курортах Армении и Грузии, чем можно привлечь туристов в условиях пандемии. Что должны знать армянские туристы, отбывающие на отдых на черноморское побережье Грузии, и что из себя представляет новый курорт Анаклия. Как проходит туристический сезон в Армении и Грузии? Об этом расскажут:

В Тбилиси:

- начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия ГЕДЕВАНИШВИЛИ

В Ереване:

- член совета Армянской федерации туризма, учредитель туристической компании "Армения Травел" Марина КРПЕЯН

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Справки по телефонам: 555 90 89 77.

Аккредитация СМИ:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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