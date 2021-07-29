Видеомост: Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии

Что сегодня происходит на курортах Армении и Грузии, чем можно привлечь туристов в условиях пандемии. Что должны знать армянские туристы, отбывающие на отдых на черноморское побережье Грузии, и что из себя представляет новый курорт Анаклия. Как проходит туристический сезон в Армении и Грузии? Об этом расскажут:
В Тбилиси:
- начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия ГЕДЕВАНИШВИЛИ
В Ереване:
- член совета Армянской федерации туризма, учредитель туристической компании "Армения Травел" Марина КРПЕЯН
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