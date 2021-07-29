Видеомост: Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии

Видеомост Тбилиси-Ереван международного информационного агентства Sputnik на тему: " Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 29 июля, в 12:00 по тбилисскому времени

Что сегодня происходит на курортах Армении и Грузии, чем можно привлечь туристов в условиях пандемии. Что должны знать армянские туристы, отбывающие на отдых на черноморское побережье Грузии, и что из себя представляет новый курорт Анаклия. Как проходит туристический сезон в Армении и Грузии? Об этом расскажут:

В Тбилиси:

- начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия ГЕДЕВАНИШВИЛИ

В Ереване:

- член совета Армянской федерации туризма, учредитель туристической компании "Армения Травел" Марина КРПЕЯН

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Справки по телефонам: 555 90 89 77.

Аккредитация СМИ:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.