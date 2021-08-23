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Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве

Видеомост: 30 лет независимости Украины - опыт для Ближнего зарубежья

© photo: Sputnik / Andrey Stenin
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210823/252633645/Videomost-30-let-nezavisimosti-Ukrainy---opyt-dlya-Blizhnego-zarubezhya.html

Видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван на тему "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 23 августа, в 12:00 по тбилисскому времени

Спикеры в Москве:

- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;

- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;

- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.

Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.

Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com, а также написать в Telegram @sputnikgeopc_bot.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Аккредитация СМИ:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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