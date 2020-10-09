Кордзахия: никакой пользы от новой пенсионной системы в Грузии не будет

Радио Кордзахия: никакой пользы от новой пенсионной системы в Грузии не будет

Объем пенсионных накоплений превысил 1 миллиард лари, сообщило ранее Пенсионное агентство Грузии. По данным агентства, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%, что в 2,3 раза больше годовой инфляции в стране – по состоянию на август она равна 4,8%. Кроме того, годовая активность пенсионных активов на 1,3% превышает показатели доходности национальной валюты Грузии – лари.

"Лично я сразу же вышел из этой системы. Это было пиар-ходом, потому что никакой пользы от нее не будет... Никто не знает, что случится с грузинской валютой не то что через 30 лет, но и спустя шесть месяцев. Тем более что случится там, куда эти деньги должны инвестироваться", – сказал Кордзахия Sputnik Грузия.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года. Новая пенсионная система является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (почти 8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

В марте этого года Пенсионное агентство Грузии осуществило первую инвестицию пенсионных накоплений в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.