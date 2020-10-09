Цинцадзе: партиям после выборов придется научиться искусству компромисса

Радио Цинцадзе: партиям после выборов придется научиться искусству компромисса

"Раз страна и народ избрал путь не президентского правления, а мажоритарно-пропорциональную систему, мы должны быть готовы и к хаосу, и к непредвиденности. Все через это проходили, и европейские страны. Потому что альтернатива одна единственная – это однопартийная власть, которая смахивает на диктатуру. Поэтому, я считаю, что, если у нас получится коалиционное правительство, это будет очень трудный и непредсказуемый, но все-таки позитивный шаг в направлении демократии", – заявил Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, пропорциональная система позволит политическим партиям постепенно научиться искусству компромисса, без которого не бывает политики.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 57 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.