17:14 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Сосо Цинцадзе
FB / Imeda Gogava

Цинцадзе: партиям после выборов придется научиться искусству компромисса

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)
18310
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201009/249677550/Tsintsadze-partiyam-posle-vyborov-pridetsya-nauchitsya-iskusstvu-kompromissa.html

Политолог Сосо Цинцадзе считает, что формирование коалиционного правительства в результате предстоящих парламентских выборов в Грузии станет позитивным шагом в сторону демократии

Радио
Цинцадзе: партиям после выборов придется научиться искусству компромисса

"Раз страна и народ избрал путь не президентского правления, а мажоритарно-пропорциональную систему, мы должны быть готовы и к хаосу, и к непредвиденности. Все через это проходили, и европейские страны. Потому что альтернатива одна единственная – это однопартийная власть, которая смахивает на диктатуру. Поэтому, я считаю, что, если у нас получится коалиционное правительство, это будет очень трудный и непредсказуемый, но все-таки позитивный шаг в направлении демократии", – заявил Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия

По его словам, пропорциональная система позволит политическим партиям постепенно научиться искусству компромисса, без которого не бывает политики.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 57 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Сосо Цинцадзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться