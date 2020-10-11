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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": если ребенка травят в школе

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"Все хорошо, это мы так играем", "она просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг - это насилие. Ненормально и недопустимо, когда дети обижают, оскорбляют, игнорируют "жертву" или портят ее вещи

Исход таких ситуаций часто зависит от того, как себя поведут взрослые и насколько быстро вмешаются в конфликт.

Радио
Подкаст "Это надолго": если ребенка травят в школе

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что считать травлей и почему агрессор нуждается в такой же помощи и поддержке, как и объект буллинга.

По каким внешним и внутренним признакам понять, что ребенка в классе начали травить? Почему это вообще происходит? Как отличить обычные конфликты, без которых невозможна ни одна коммуникация, от травли? Как мирно и конструктивно обсудить проблему с родителями "булли"?

Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом НКО "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.

Что может сделать каждый из нас, чтобы предотвратить в школах ситуации травли, читайте здесь.

2:20 Сколько детей в России сталкиваются с травлей?

3:00 Что считать травлей и какие роли есть в буллинге?

5:50 Что лежит в основе буллинга и в чем разница между конфликтом и травлей?

7:45 Почему в какой-то момент внутри группы начинается травля одного?

9:30 "Почему именно я?" - вопрос, который всегда задает себе объект травли

12:30 Почему агрессор такой же заложник ситуации и страдает не меньше других?

13:30 Как понять, что ребенка травят?

20:20 Как родителям реагировать на травлю?

22:20 Как обсудить проблему с родителями булли?

25:15 Всегда ли в процесс травли необходимо вмешательство взрослых и что они должны в таком случае предпринять?

28:20 Можно ли исправить ситуацию и вернуть как было?

31:05 Когда лучше забрать ребенка из школы?

33:00 Какую помощь могут получить дети и родители, если они столкнулись с буллингом?

36:30 Когда пора писать письма в Министерство образования?

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Подкасты РИА (568)


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