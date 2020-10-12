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Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог: многое зависит от активности партий за пару недель до выборов

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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (39)
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Политолог Васо Капанадзе считает, что у политических партий в Грузии осталось совсем немного времени, чтобы убедить избирателей отдать за них голос

Радио
Политолог: многое зависит от активности партий за пару недель до выборов

"Очень сложно ответить на вопрос, оправдается ли прогноз руководителей "Грузинской мечты" насчет того, что они возьмут 100 парламентских мандатов. Тем более, что, насколько известно, за три недели до выборов очень много людей, не решивших за кого голосовать. Очень многое зависит от того, как партии проведут ближайшие недели. Насколько они будут активны и аргументировано убеждать избирателей в том, чтобы они отдали голоса за них", заявил Капанадзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (39)


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