Правозащитник о причинах сокращения преступности в Грузии

Адвокат и правозащитник Гела Николаишвили считает, что из-за ограничений, периодически вводимых правительством Грузии в борьбе с пандемией коронавируса, в стране совершается меньше преступлений

Радио Политолог о причинах сокращения числа преступности в Грузии

"Это было ожидаемо, потому что из-за пандемии движение, мобильность, естественно, сократились. И это коснулось и преступного мира. Преступный мир тоже члены общества... Когда люди в малом количестве собираются, нет свадеб, панихид, естественно, риск преступлений уменьшается", - сказал Николаишвили Sputnik Грузия.

По официальным данным МВД, в период с 1 января по 31 августа 2020 года в Грузии было зафиксировано около 39,1 тысячи преступлений, что на 11,44% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Из общего числа зафиксированных преступлений удалось раскрыть лишь треть. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам ведомства, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на апрель – пик коронавируса, когда в стране действовали строгие ограничения.