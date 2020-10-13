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Сосо Цинцадзе
FB / Imeda Gogava

Политолог: жители Грузии уже точно определились, за кого будут голосовать

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (395)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201013/249695579/Politolog-zhiteli-Gruzii-uzhe-tochno-opredelilis-za-kogo-budut-golosovat.html

Политолог Сосо Цинцадзе прокомментировал результаты социологических опросов, согласно которым часть избирателей не определилась с выбором

Радио
Политолог: жители Грузии уже точно определились, за кого будут голосовать

"Это в Америке могут принять решение в последнюю минуту, как произошло во время последних выборов, когда Хилари Клинтон буквально в последние дни потеряла много голосов. У нас так не бывает. Так что все те, кто говорят, что еще не определились с выбором, они просто не говорят правду. Они давно определились. Большая часть просто не доверяет опрашивающим в плане анонимности", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия

В Грузии вовсю проходит предвыборная кампания. Традиционно разные международные организации публикуют социологические опросы общественного мнения, в которых главным вопросом всегда задается – "Если парламентские выборы пройдут в это воскресенье, за кого вы будете голосовать?"

В выборах принимают участие 57 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (395)
Теги:
Грузия, Опрос, Парламентские выборы, Сосо Цинцадзе


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