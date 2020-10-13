Политолог: жители Грузии уже точно определились, за кого будут голосовать

Радио Политолог: жители Грузии уже точно определились, за кого будут голосовать

"Это в Америке могут принять решение в последнюю минуту, как произошло во время последних выборов, когда Хилари Клинтон буквально в последние дни потеряла много голосов. У нас так не бывает. Так что все те, кто говорят, что еще не определились с выбором, они просто не говорят правду. Они давно определились. Большая часть просто не доверяет опрашивающим в плане анонимности", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

В Грузии вовсю проходит предвыборная кампания. Традиционно разные международные организации публикуют социологические опросы общественного мнения, в которых главным вопросом всегда задается – "Если парламентские выборы пройдут в это воскресенье, за кого вы будете голосовать?"

В выборах принимают участие 57 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.