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Нино Чхобадзе - бывший министр охраны окружающей среды, председатель организации Зеленые Грузии - друзья Земли
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Эколог: автобусный парк в Тбилиси необходимо увеличить

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201013/249695713/Ekolog-avtobusnyy-park-v-Tbilisi-neobkhodimo-uvelichit.html

Увеличение числа автобусов на дорогах Тбилиси поможет предотвратить распространение коронавируса, считает бывший министр окружающей среды, эколог Нино Чхобадзе

Радио
Эколог: автобусный парк в Тбилиси необходимо увеличить

"Я считаю, что движение муниципального транспорта должно быть более интенсивным. Автобусов должно быть больше, и они должны хорошо покрывать всю сеть города. Это должно быть удобно для населения. Если они не будут удобными, они продолжат пользоваться личными автомобилями... Особенно во время распространения коронавируса необходимо, чтобы автобусный парк был увеличен. Люди не должны большими толпами собираться в автобусах", – сказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии и ростом числа инфицированных коронавирусом, власти ввели определенные ограничения и ужесточили контроль. Например, осуществляется строгий контроль за пассажиропотоком в общественном транспорте.

К этому времени в Грузии выявлен 12 841 инфицированный, больше половины из них выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2378)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Тбилиси, Новые автобусы, Нино Чхобадзе


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