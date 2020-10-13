Эколог: автобусный парк в Тбилиси необходимо увеличить

Радио Эколог: автобусный парк в Тбилиси необходимо увеличить

"Я считаю, что движение муниципального транспорта должно быть более интенсивным. Автобусов должно быть больше, и они должны хорошо покрывать всю сеть города. Это должно быть удобно для населения. Если они не будут удобными, они продолжат пользоваться личными автомобилями... Особенно во время распространения коронавируса необходимо, чтобы автобусный парк был увеличен. Люди не должны большими толпами собираться в автобусах", – сказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии и ростом числа инфицированных коронавирусом, власти ввели определенные ограничения и ужесточили контроль. Например, осуществляется строгий контроль за пассажиропотоком в общественном транспорте.

К этому времени в Грузии выявлен 12 841 инфицированный, больше половины из них выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.