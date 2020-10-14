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Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov

Мамрадзе объяснил, почему коронавирус не помешает проведению выборов в Грузии

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (403)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201014/249708527/Mamradze-obyasnil-pochemu-koronavirus-ne-pomeshaet-provedeniyu-vyborov-v-Gruzii.html

Политолог Петре Мамрадзе считает, что несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в Грузии переносить дату парламентских выборов не стоит

Радио
Мамрадзе объяснил, почему коронавирус не помешает проведению выборов в Грузии

"Ни в коем случае не нужно переносить выборы. На самом деле, в карантине и в изоляции находится мизерная от общего числа часть избирателей. Несколько тысяч человек – это статистически ноль для страны с населением в 3,5 миллиона человек", – заявил Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Предстоящие парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Власти уверяют, что введенные в стране ограничения и рост числа инфицированных не скажутся на предвыборной среде, и выборы пройдут в намеченный срок.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (403)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Парламентские выборы, Петре Мамрадзе


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