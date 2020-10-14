Капанадзе рассказал о главной проблеме в грузинской политике

Политолог Васо Капанадзе считает, что по итогам парламентских выборов в Грузии не сформируется коалиционное правительство

Радио Политолог: в Грузии слишком много политических партий

"Самая большая проблема грузинской политики в том, что слишком много у нас политических партий, и качественно, и количественно... Это огромная проблема Грузии, что в стране больше политических партий, чем в США и России вместе взятых", – заявил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Кроме того, политолог не ожидает формирования коалиционного правительства после выборов.

"Что касается появления коалиционных объединений после выборов, там, конечно же, огромное значение имеет, каков будет расклад политических партий в будущем парламенте. И всех интересует вопрос, будет ли коалиционное правительство. Скорее всего, не будет", – считает Капанадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.