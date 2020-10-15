Кордзахия: безработица в Грузии будет расти

Радио Кордзахия: безработица в Грузии будет расти

По данным официальной статистики, уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2020 года повысился на 0,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 12,3%. С начала пандемии коронавируса многие люди остались без работы и доходов. Для преодоления последствий пандемии правительство Грузии 24 апреля утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

"Сейчас у нас критическая ситуация на рынке труда, и, наверное, она еще сильнее ухудшится в ближайшие месяцы... Такая ситуация не только в Грузии. В мире сейчас полная катастрофа для бизнеса, а чтобы сохранить рабочих, сначала надо выжить самому бизнесу", – заявил Кордзахия в эфире радио Sputnik Грузия.

Эксперты полагают, что уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Власти, для решения проблемы трудоустройства граждан, предпринимают разные шаги, способствуя развитию бизнеса.

С 1 января 2020 года в Грузии начало работу отдельное ведомство для сокращения безработицы в стране – Государственное агентство способствования трудоустройству. Агентство выполняет роль посредника между соискателями работы и бизнесом. Оно ведет учет соискателей работы, изучает трудовой рынок и дает рекомендации по вопросам трудового рынка в стране.