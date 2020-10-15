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Тамар КИКНАДЗЕ
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: ситуация в парламенте Грузии после выборов будет непрогнозируемой

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (412)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201015/249719470/Politolog-situatsiya-v-parlamente-Gruzii-posle-vyborov-budet-neprognoziruemoy.html

Политолог Тамар Какнадзе считает, что новая избирательная система позволяет мелким партиям получить свое представительство в высшем законодательном органе Грузии

Радио
Политолог: ситуация в парламенте Грузии после выборов будет непрогнозируемой

"Сейчас наше избирательное право позволяет мелким партиям тоже иметь свое представительство в парламенте, и мы видим, какая партия за кого... Неоднородный будет парламент, и в связи с этим, мне кажется, будут не совсем прогнозируемые процессы", – заявила Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.

При этом, политолог считает, что кандидаты в депутаты парламента Грузии слишком молоды и малоопытны.

"Было бы лучше ввести в парламент людей, у которых есть жизненный опыт и которые популярны среди населения. Мне кажется, сейчас очень молодая команда", – отметила политолог.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (412)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия, Парламентские выборы, Тамар Кикнадзе


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