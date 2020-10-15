Политолог: ситуация в парламенте Грузии после выборов будет непрогнозируемой

Радио Политолог: ситуация в парламенте Грузии после выборов будет непрогнозируемой

"Сейчас наше избирательное право позволяет мелким партиям тоже иметь свое представительство в парламенте, и мы видим, какая партия за кого... Неоднородный будет парламент, и в связи с этим, мне кажется, будут не совсем прогнозируемые процессы", – заявила Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.

При этом, политолог считает, что кандидаты в депутаты парламента Грузии слишком молоды и малоопытны.

"Было бы лучше ввести в парламент людей, у которых есть жизненный опыт и которые популярны среди населения. Мне кажется, сейчас очень молодая команда", – отметила политолог.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.