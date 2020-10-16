Цомая рассказал, в чем риск новой пенсионной системы в Грузии

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая отметил, что нужно задаться вопросом эффективности инвестиций правительства, которые осуществляются с помощью пенсионных накоплений граждан

Радио Цомая рассказал, в чем риск новой пенсионной системы в Грузии

Объем пенсионных накоплений превысил 1 миллиард лари, сообщило ранее Пенсионное агентство Грузии. По данным агентства, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%, что в 2,3 раза больше годовой инфляции в стране – по состоянию на август она равна 4,8%. Кроме того, годовая активность пенсионных активов на 1,3% превышает показатели доходности национальной валюты Грузии – лари.

"Молодежь делает подобные пенсионные накопления по требованию правительства, а правительство решает, куда их инвестировать. Мы должны задаться вопросом, будут ли эти инвестиции возвращены в той же мере, как они возвращаются в частном секторе. То есть правительство всегда может, например, использовать и потратить эти накопления на социальные проекты, и тогда этот капитал не будет инвестирован в бизнес. Правительство может осуществить инфраструктурные проекты, но никто не гарантирует, что возврат, экономический эффект этих проектов будет положительный... То есть молодежь рискует тем, что в пенсионном возрасте не сможет воспользоваться накопленным капиталом", – рассказал Цомая Sputnik Грузия.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года. Новая пенсионная система является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (почти 8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

В марте этого года Пенсионное агентство Грузии осуществило первую инвестицию пенсионных накоплений в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.