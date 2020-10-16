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Нино Чхобадзе - бывший министр охраны окружающей среды, председатель организации Зеленые Грузии - друзья Земли
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Чхобадзе: в Грузии надо расширить мониторинг качества воздуха

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Темы:
Экология в Грузии (173)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201016/249727763/Chkhobadze-v-Gruzii-nado-rasshirit-monitoring-za-kachestvom-vozdukha.html

Бывший министр окружающей среды, эколог Нино Чхобадзе рассказала, что нужно сделать, чтобы улучшить качество воздуха в стране

Радио
Чхобадзе: в Грузии надо расширить мониторинг за качеством воздуха

"В Грузии должна быть государственная программа по очистке воздуха. И в первую очередь, надо расширять сеть мониторинга, наблюдения за качеством воздуха. Эта информация должна быть легкодоступна для населения. Это надо решать комплексно, и обязательное условие – хорошо подготовленная инфраструктура, включая покрытие дорог. Если оно сделано некачественно, то воздух будет загрязняться", – сказала Чхобадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Национальное агентство охраны окружающей среды проводит измерения показателей с 2015 года. В разных городах Грузии установлены устройства по измерению концентрации загрязнителей в воздухе. В рамках мониторинга, специалисты берут пробы на разные загрязнители: на диоксиды азота и серы, озона и бензола.

Улица Атонели в центре города Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Качество воздуха в Тбилиси улучшилось за время пандемии

Одним из главных источников загрязнения воздуха в столице Грузии всегда было постоянно растущее количество автомобилей и, соответственно, большое количество выхлопных газов.

Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году, загрязненность воздуха в Тбилиси в 2,9 раза превышает допустимую норму. Ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха, в Грузии умирают более 7 тысяч человек. При этом население Грузии – 3,7 миллиона человек.

Темы:
Экология в Грузии (173)
Теги:
Экология, Грузия, Нино Чхобадзе


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