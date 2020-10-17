Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60 картин 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке – подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского

Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?

Радио Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

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