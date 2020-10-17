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Не верю!
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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

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Подкасты РИА (570)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201017/249732838/Ne-veryu-Falshivye-kartiny-vymyshlennye-khudozhniki-i-poddelka-poddelok.html

Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60 картин 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке – подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского

Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?

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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

01:00 "Он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы". Фальшивки в частных коллекциях

03:55 Фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была

08:45 Выдуманный художник Нат Тейт. Как "придумать" гения и продавать его картины

15:24 Как копия "Джоконды" была продана на аукционе почти за $1 700 000

17:02 "Копирование копий" - бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл

17:33 "Рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу".

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Темы:
Подкасты РИА (570)


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