Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?
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