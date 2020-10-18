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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

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Где, кроме АЭС, можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с кардиостимулятором, на производстве полиэтилена и резины, на складе зерна, внутри космического спутника…

Где ещё применяются (и потенциально могут использоваться) радиация и распад ядра?

Радио
Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Разобраться в вопросе помог заместитель директора Института Ядерной Физики и Технологий НИЯУ МИФИ, профессор кафедры Теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, доктор наук Георгий Тихомиров.

Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.

Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про применение радиации в медицине или про изучение и использование частиц сверхвысоких энергий.

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Темы:
Подкасты РИА (571)


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