"Это надолго": как остаться в ресурсе, если воспитываешь ребенка одна?

Что такое соло-материнство и чем оно отличается от жизни матери-одиночки? Как принять одиночество, когда быть одной "плохо и неприемлемо"? Сколько женщин сегодня целенаправленно выбирают путь соло-материнства? В чём плюсы этого подхода (с минусами всё понятно, конечно)?

И почему желание сохранить семью ради детей делает всем только хуже?

Радио "Это надолго": как остаться в ресурсе, если воспитываешь ребенка одна?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое соло-материнство и как избавиться от установок, которые определяют, какой обязательно должна быть семейная жизнь.

Как не разорваться, когда на тебе буквально всё: дети, работа, дом, а просто жить и чувствовать себя человеком тоже хочется? Где искать силы и как делегировать? Как помочь себе, когда уже на грани?

Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом Марией Зеленовой.

А ещё обязательно посмотрите видео-памятку, которая поможет научиться в любой сложной ситуации находить точку опоры не только где-то вовне, но и внутри себя.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.

3:05 Что такое соло-материнство и чем оно отличается от жизни матери-одиночки?

4:45 Как принять одиночество

6:05 Сколько женщин сегодня выбирают путь соло-материнства

7:05 "Ты должна сохранить семью": установки и предубеждения, которые делают только хуже

8:30 Где искать ресурс и что делать, чтобы не погрузиться в беспросветную тоску?

9:00 Куда обратиться, если некуда идти

10:30 Отличается ли на самом деле жизнь соло-мамы от рутины стандартного материнства

12:10 Как не разорваться, когда всё на тебе, а сил нет

15:00 Что делать, если из-за постоянной работы не хватает времени на детей

16:00 Как усмирить вину, которая тратит и без того немногочисленные жизненные силы?

19:30 "Все ради детей": как переключиться с ребёнка на заботу о себе?

22:35 "Отца нет — семья пропала": мифы и стереотипы о воспитании детей без отца

26:45 Раздражение на ребёнка: откуда оно

29:00 Когда папа то появляется, то исчезает

33:50 Плюсы и возможности соло-материнства

Слушайте подкасты РИА Новости.