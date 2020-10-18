"Это надолго": как остаться в ресурсе, если воспитываешь ребенка одна?

И почему желание сохранить семью ради детей делает всем только хуже?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое соло-материнство и как избавиться от установок, которые определяют, какой обязательно должна быть семейная жизнь.
Как не разорваться, когда на тебе буквально всё: дети, работа, дом, а просто жить и чувствовать себя человеком тоже хочется? Где искать силы и как делегировать? Как помочь себе, когда уже на грани?
Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом Марией Зеленовой.
А ещё обязательно посмотрите видео-памятку, которая поможет научиться в любой сложной ситуации находить точку опоры не только где-то вовне, но и внутри себя.
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3:05 Что такое соло-материнство и чем оно отличается от жизни матери-одиночки?
4:45 Как принять одиночество
6:05 Сколько женщин сегодня выбирают путь соло-материнства
7:05 "Ты должна сохранить семью": установки и предубеждения, которые делают только хуже
8:30 Где искать ресурс и что делать, чтобы не погрузиться в беспросветную тоску?
9:00 Куда обратиться, если некуда идти
10:30 Отличается ли на самом деле жизнь соло-мамы от рутины стандартного материнства
12:10 Как не разорваться, когда всё на тебе, а сил нет
15:00 Что делать, если из-за постоянной работы не хватает времени на детей
16:00 Как усмирить вину, которая тратит и без того немногочисленные жизненные силы?
19:30 "Все ради детей": как переключиться с ребёнка на заботу о себе?
22:35 "Отца нет — семья пропала": мифы и стереотипы о воспитании детей без отца
26:45 Раздражение на ребёнка: откуда оно
29:00 Когда папа то появляется, то исчезает
33:50 Плюсы и возможности соло-материнства
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