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Гулбаат Рцхиладзе. Видеомост Москва-Минск-Ереван-Бишкек
© Sputnik / Alex Shlamov

Рцхиладзе: в Грузии презентовали грузиноязычный сайт об истории ВОВ

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Руководитель института Евразии и политолог Гулбаат Рцхиладзе рассказал об основных темах, которые будут освещаться на новом сайте

Радио
Рцхиладзе: в Грузии презентовали грузиноязычный сайт об истории ВОВ

На просторах интернета появился сайт на грузинском языке, посвященный истории Великой Отечественной войны, Сайт носит название Didisamamulo, что в переводе с грузинского означает "Великая Отечественная".

Презентация сайта о Великой Отечественной Войне
© Sputnik / Alex Shlamov
В Грузии заработал грузиноязычный сайт о Великой Отечественной войне

По словам Рцхиладзе, сайт будет регулярно обновляться авторскими статьями, а также новостями, которые будут касаться этого исторического явления.

"Сайт уже готов, он был запущен еще к 9 мая этого года, в тестовом режиме мы опубликовали несколько материалов. Сейчас сайт уже обрел свою форму, определены основные рубрики. Материалы будут основываться на энциклопедических сводках, с акцентом на роли Грузии и грузин в Великой Отечественной войне", - рассказал Рцхиладзе Sputnik Грузия.

На сайте поименно будет представлена биография каждого героя Советского союза из Грузии, подробно будет описан его подвиг. Рцхиладзе подчеркнул, что на сайте будут и статьи, посвященные злободневным темам, которые регулярно становятся объектами различных дискуссий.



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