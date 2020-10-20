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Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Арешидзе: в Грузии стало престижно идти в политику

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (435)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201020/249756197/Areshidze-v-Gruzii-stalo-prestizhno-idti-v-politiku.html

Политолог Мамука Арешидзе считает, что заниматься политикой в Грузии – это престижно, и именно поэтому к участию в парламентских выборах зарегистрировано 48 партий и два политических блока

Радио
Арешидзе: в Грузии стало престижно идти в политику

По словам Арешидзе, каждый избирательный субъект должен представить список из 120 человек, и получается, что в стране почти шесть тысяч политиков.

"Это, с одной стороны, говорит об амбициях людей. С другой стороны, показывает, что люди считают, будто если они не будут заниматься политикой, то у них не будет уверенности в завтрашнем дне. Люди ищут себе защиту, "крышу" и поэтому идут в политику", – заявил Арешидзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (435)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Мамука Арешидзе


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