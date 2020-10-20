Арешидзе: в Грузии стало престижно идти в политику

Политолог Мамука Арешидзе считает, что заниматься политикой в Грузии – это престижно, и именно поэтому к участию в парламентских выборах зарегистрировано 48 партий и два политических блока

Радио Арешидзе: в Грузии стало престижно идти в политику

По словам Арешидзе, каждый избирательный субъект должен представить список из 120 человек, и получается, что в стране почти шесть тысяч политиков.

"Это, с одной стороны, говорит об амбициях людей. С другой стороны, показывает, что люди считают, будто если они не будут заниматься политикой, то у них не будет уверенности в завтрашнем дне. Люди ищут себе защиту, "крышу" и поэтому идут в политику", – заявил Арешидзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.