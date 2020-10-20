Экономист: предвыборные программы в Грузии вызывают горькую улыбку

Радио Экономист: предвыборные программы в Грузии вызывают горькую улыбку

"Состязания между партиями, вовлеченными в предвыборную кампанию, вызывают горькую улыбку. Обещания льются, как из рога изобилия, но не имеют под собой никакой основы. Увеличение пенсий в несколько раз, рост благополучия граждан, улучшение социального обеспечения – все это и многое другое очень приятно слушать, но ничего из этого не имеет под собой объективного основания", – заявил Арчвадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.