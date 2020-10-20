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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист: предвыборные программы в Грузии вызывают горькую улыбку

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Темы:
Экономика Грузии (1467)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201020/249759558/Ekonomist-predvybornye-programmy-v-Gruzii-vyzyvayut-gorkuyu-ulybku.html

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе прокомментировал экономическую составляющую предвыборных программ грузинских партий

Радио
Экономист: предвыборные программы в Грузии вызывают горькую улыбку

"Состязания между партиями, вовлеченными в предвыборную кампанию, вызывают горькую улыбку. Обещания льются, как из рога изобилия, но не имеют под собой никакой основы. Увеличение пенсий в несколько раз, рост благополучия граждан, улучшение социального обеспечения – все это и многое другое очень приятно слушать, но ничего из этого не имеет под собой объективного основания", – заявил Арчвадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Темы:
Экономика Грузии (1467)


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