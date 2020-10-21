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Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Гиорхелидзе: никакого туризма в Грузии в ближайшие годы не будет

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Темы:
Экономика Грузии (1470)
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Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе считает, что проблемы в экономике Грузии от того, что правительство ошибочно делает основную ставку на туризм

Радио
Гиорхелидзе: никакого туризма в Грузии в ближайшие годы не будет

"Что касается лари, проблема в структуре экономики. Она просто катастрофична, неправильно акцентирована. Драйвером, как любят говорить, является туризм. И здесь допущена стратегическая ошибка, так как на туризме нельзя строить экономику как основу", – рассказал Гиорхелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Туризм, по его словам, должен развиваться, но он является лишь одной из отраслей экономики, и большой акцент на нем делать нельзя.

Пустующие улицы в туристическом центре. Вид на старые дома в районе Абанотубани в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Цель экономики – создать продукцию с высокой добавочной стоимостью. Использовать свои ресурсы на столь небольшую добавочную стоимость, который дает туризм, это глупо, неперспективно и опасно", – выразил мнение эксперт.

Гиорхелидзе также уверен, что никакого туризма в 2021-2022 годах не будет, так как из-за пандемии люди откажутся от путешествий.

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших в Грузии из-за коронавируса, так как власти Грузии закрыли все границы в марте этого года, чтобы обезопасить население. Сейчас правительство ориентируется в основном на развитие внутреннего туризма.

Темы:
Экономика Грузии (1470)
Теги:
Грузия, Туризм, экономика, Демур Гиорхелидзе


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