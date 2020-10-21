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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: выборы на фоне коронавируса на руку маленьким партиям

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (444)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201021/249769447/Politolog-vybory-na-fone-koronavirusa-na-ruku-malenkim-partiyam.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе рассказал, как коронавирус повлиял на предстоящие парламентские выборы в Грузии

Радио
Политолог: выборы на фоне коронавируса на руку маленьким партиям

"Уже появились некоторые заявления партий, что надо перенести эти выборы, правда, партий с маленьким рейтингом... Эти заявления непонятны, потому что, если кого-то и устраивают выборы на фоне коронавируса, это как раз маленькие партии, а не большие. Тем более не "Грузинскую мечту", так как, если не придет народ из-за коронавируса, большее количество будет отсутствовать как раз среди болельщиков "Мечты", – сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (444)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Рамаз Сакварелидзе


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