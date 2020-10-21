Политолог: выборы на фоне коронавируса на руку маленьким партиям

Радио Политолог: выборы на фоне коронавируса на руку маленьким партиям

"Уже появились некоторые заявления партий, что надо перенести эти выборы, правда, партий с маленьким рейтингом... Эти заявления непонятны, потому что, если кого-то и устраивают выборы на фоне коронавируса, это как раз маленькие партии, а не большие. Тем более не "Грузинскую мечту", так как, если не придет народ из-за коронавируса, большее количество будет отсутствовать как раз среди болельщиков "Мечты", – сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.