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Руководитель Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия
© photo: Sputnik

Эксперт по вопросам терроризма прокомментировал захват заложников в Зугдиди

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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (30)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201022/249776199/Ekspert-po-voprosam-terrorizma-prokommentiroval-zakhvat-zalozhnikov-v-Zugdidi.html

Директор Центра по изучению терроризма и политического насилия Бадри Начкебия считает некорректным использовать факт захвата заложников в Грузии в политических целях

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Эксперт по вопросам терроризма прокомментировал захват заложников в Зугдиди

Вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек. Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

"Эту беду, к сожалению, некоторые политические силы начали использовать в свою пользу для предвыборной риторики. Хотя бы чего стоит то, что премьер-министра во время этого инцидента моментально спрашивают о возросшей преступности. В данном случае, думаю, что не очень корректно это использовать в политических целях", – сказал Начкебия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Что происходит у Банка Грузии в Зугдиди, в котором держали заложников

При этом, сам факт случившегося эксперт назвал "бандитским актом", так как у преступника не было никаких политических требований. Также сам акт не является террористическим, это "акт классического бандитизма", отметил он.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД, поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка с сумкой, в которой предположительно были деньги. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыске.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (30)
Теги:
Грузия, захват заложников, Зугдиди, Бадри Начкебия


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