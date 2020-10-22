Эксперт по вопросам терроризма прокомментировал захват заложников в Зугдиди

Радио Эксперт по вопросам терроризма прокомментировал захват заложников в Зугдиди

Вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек. Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

"Эту беду, к сожалению, некоторые политические силы начали использовать в свою пользу для предвыборной риторики. Хотя бы чего стоит то, что премьер-министра во время этого инцидента моментально спрашивают о возросшей преступности. В данном случае, думаю, что не очень корректно это использовать в политических целях", – сказал Начкебия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

При этом, сам факт случившегося эксперт назвал "бандитским актом", так как у преступника не было никаких политических требований. Также сам акт не является террористическим, это "акт классического бандитизма", отметил он.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД, поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка с сумкой, в которой предположительно были деньги. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыске.