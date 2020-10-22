Аналитик: ситуация с захватом заложников в Зугдиди вызывает вопросы

Радио Аналитик: ситуация с захватом заложников в Зугдиди вызывает вопросы

Вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек. Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

"Когда человек готов на все ради своего замысла и когда у него несколько десятков заложников, надо, естественно, договариваться. Тем более, что он в руках держит раскрытую гранату, которая может в любую секунду взорваться. То есть ликвидировав его, можно подставить под удар всех заложников. Если говорить в этом смысле, то власть провела успешную операцию... С другой стороны, ситуация породила вопросы, на которые нет ответов, а также появилось ощущение, что преступник действовал не один", – сказал Арешидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Тем не менее, по словам аналитика, если преступника не задержат, это может создать неприятный прецедент. Кроме того, Арешидзе считает высказывания политиков по этому вопросу несерьезными.

"У наших политиков смешная логика. Когда казалось, что с ним не договариваются, оппозиция кричала, орала, что это попустительство криминалам, ставит под удар жизнь заложников и так далее. Когда с ним договорились, они начали говорить об отрицательном прецеденте, мол вот, хорошо, что договорились, но с другой стороны, сейчас все займутся этим делом, будут брать заложников", – заметил эксперт.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД, поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка с сумкой, в которой, предположительно, были деньги. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыске.