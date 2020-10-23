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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист рассказал о популизме в грузинской политике

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (455)
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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе рассказал, какие предвыборные обещания грузинских партий наиболее реалистичны

Радио
Экономист рассказал о популизме в грузинской политике

"В полной мере ожидать что программы партий будут свободны от популистских заявлений, – это, думаю, тщетные надежды. Все относительно. У некоторых партий имеется задел, что в реальном секторе экономики они обеспечат создание энного количества рабочих мест. Это более приемлемо, чем говорить, допустим, о двукратном или более увеличении пенсий, пособий, других социальных выплат", – заявил Арчвадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Дело в том, считает эксперт, что значительная часть населения Грузии страдает от экономической инфантильности, и этим буквально спекулируют почти все политические партии, давая нереалистичные обещания.  

Пресс-конференция на тему Программы партий в Грузии – как спасти экономику
© Sputnik / Alex Shlamov
Обещания VS обязательства: эксперты о предвыборных планах грузинских политиков

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (455)
Теги:
экономика, Парламентские выборы, политика, Иосиф Арчвадзе


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