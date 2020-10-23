Экономист рассказал о популизме в грузинской политике

Радио Экономист рассказал о популизме в грузинской политике

"В полной мере ожидать что программы партий будут свободны от популистских заявлений, – это, думаю, тщетные надежды. Все относительно. У некоторых партий имеется задел, что в реальном секторе экономики они обеспечат создание энного количества рабочих мест. Это более приемлемо, чем говорить, допустим, о двукратном или более увеличении пенсий, пособий, других социальных выплат", – заявил Арчвадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Дело в том, считает эксперт, что значительная часть населения Грузии страдает от экономической инфантильности, и этим буквально спекулируют почти все политические партии, давая нереалистичные обещания.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.