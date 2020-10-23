Сакварелидзе: захватчик заложников в банке Зугдиди оставил впечатление профессионала

Радио Сакварелидзе: захватчик заложников в банке Зугдиди оставил впечатление профессионала

Вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек. Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

"Самоуверенность считается во многих деталях. Начиная с того, что он вошел в банк в военном обмундировании с маской на лице. Уверенность в себе проявляется и в отношении с людьми, которых он задержал. Он не был агрессивен, не нервничал по отношению к ним, не проявлял раздраженность... И конец тоже был финишем самоуверенного человека, который рассчитал многое и вел процесс по своему сценарию", – рассказал Сакварелидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

По его словам, трудно судить, были ли у захватчика сообщники, однако действовал преступник продуманно и рационально.

"Такой не эмоциональный расчет просматривается и в его требовании. Он не потребовал миллион. Он потребовал как раз наиболее реальную сумму денег. Чем более высокими были бы его требования, доставка и мобилизация таких денег были бы труднее. Потребовалось бы время для этого. Он же вложил потребовал такую сумму, которая не является проблемой даже для банка", – отметил эксперт.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД, поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка с сумкой, в которой, предположительно, были деньги. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыске.