Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Идею гигантской машины для сталкивания частиц выдвинули новосибирские ученые, а из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня ученые из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах
А в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.
Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв
Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.
До выборов остается ровно неделя, партии уже представили свои списки, ЦИК начал печать бюллетеней и предусмотрел все сюрпризы от коронавируса, а наблюдатели обнародовали последние отчеты перед предвыборной кампанией