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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

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Подкасты РИА (574)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201024/249794759/My-vse-umrem-Kollaydery-elementarnykh-chastits-malenkiy-Bolshoy-vzryv.html

Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Идею гигантской машины для сталкивания частиц выдвинули новосибирские ученые, а из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня ученые из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах

А в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.

Радио
Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.

Подкаст подготовлен в партнерстве с НИЯУ МИФИ.

Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах – например, про частицы сверхвысоких энергий.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (574)


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