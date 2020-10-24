Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Идею гигантской машины для сталкивания частиц выдвинули новосибирские ученые, а из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня ученые из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах

А в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.

Радио Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.

Подкаст подготовлен в партнерстве с НИЯУ МИФИ.

Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах – например, про частицы сверхвысоких энергий.

Слушайте подкасты РИА Новости.