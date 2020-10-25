Подкаст "Это надолго": как договориться с ребенком?

Можно ли не понимать ребёнка? Можно. Дети не похожи на взрослых: по-другому думают и даже могут иначе чувствовать. Поэтому бывает порой так сложно найти общий язык с собственным ребёнком. Особенно, если это упрямый двухлетний тоддлер

И в этот период вынужден учиться "говорить" уже не только ребёнок, но и родитель.

Радио Подкаст "Это надолго": как договориться с ребёнком?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как заговорить на языке детей, чтобы наконец начать понимать друг друга.

Как думают дети? Что надо знать родителям, чтобы построить эффективную коммуникацию с собственным ребёнком? Как договариваться и успокаивать? Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.

Рекомендуем телеграм-канал "Клуб детских экспертов", где расскажут об ошибках наших родителей и помогут разобраться, как их не повторить.

1:55 Как думают дети и как начать говорить на их языке?

3:40 Когда можно начинать говорить с детьми "на человеческом"?

4:20 Надо ли использовать "язык сюсюканья"?

6:00 Как должен трансформироваться язык в процессе взросления?

7:15 Реально ли объяснить тоддлеру такие понятия, как "долго", "сейчас", "скоро"

7:50 Что надо знать родителям, чтобы построить эффективную коммуникацию

11:00 Как договориться с тоддлером, если надо, например, его покормить или посадить в автокресло?

14:20 Объяснять ли что-то ребёнку и комментировать свои действия, если он всё равно пока ничего не понимает?

17:50 Как успокоить тоддлера и дошкольника?

18:10 Надо ли оставлять ребёнка одного порыдать и покричать?

19:20 О перевод с "детского языка" на взрослый

21:45 Почему иногда бывает так сложно понять детей

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