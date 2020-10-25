22:49 25 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
LIVE:
Не верю!
© photo: Sputnik

Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (576)
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201025/249794965/Ne-veryu-Obmany-i-feyki-v-muzykalnoy-industrii.html

“Wind of Change” придумана ЦРУ. В “Stairway to heaven” записано послание сатане. А главную тему из “Реквиема по мечте” написал Моцарт

Самые известные фейки в музыке, а также как получить “Грэмми”, выступая под чужую фонограмму, и можно ли заменить рэперов искусственным интеллектом, разбираем с PR-директором лейбла Medialand Владимиром Чекиным.

Радио
Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

01:20 “Эстрадный шоу-бизнес в России - на 95% процентов фейк”

02:07 Где грань между фейком и пиаром

03:20 “Гуф умер”- мем, на котором кому-то удалось заработать

05:10 Как в России устраивали концерты фальшивых “Глюкоз”

07:15 Milli Vanilli : один из самых громких скандалов с псевдо-певцами

12:16 Подделки Green day, Enigma и “Лютневая музыка” от Владимира Вавилова

15:50 Почему некоторые мелодии ошибочно приписывают Моцарту

19:41 Как Spotify обвинили в создании фейковых музыкантов

22:37 “В “Stairway to heaven” прославляют сатану”. Скрытые послания в песнях.

25:49 “В написании этих песен все-таки участвует интеллект, хоть и искусственный”. Заменят ли фейки живых артистов

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (576)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото
СПУТНИК_LIVE: Ты супер! 25.10.2020
Прямая трансляция - в эфире полуфинал проекта "Ты супер!"
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться