Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

“Wind of Change” придумана ЦРУ. В “Stairway to heaven” записано послание сатане. А главную тему из “Реквиема по мечте” написал Моцарт

Самые известные фейки в музыке, а также как получить “Грэмми”, выступая под чужую фонограмму, и можно ли заменить рэперов искусственным интеллектом, разбираем с PR-директором лейбла Medialand Владимиром Чекиным.

Радио Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

01:20 “Эстрадный шоу-бизнес в России - на 95% процентов фейк”

02:07 Где грань между фейком и пиаром

03:20 “Гуф умер”- мем, на котором кому-то удалось заработать

05:10 Как в России устраивали концерты фальшивых “Глюкоз”

07:15 Milli Vanilli : один из самых громких скандалов с псевдо-певцами

12:16 Подделки Green day, Enigma и “Лютневая музыка” от Владимира Вавилова

15:50 Почему некоторые мелодии ошибочно приписывают Моцарту

19:41 Как Spotify обвинили в создании фейковых музыкантов

22:37 “В “Stairway to heaven” прославляют сатану”. Скрытые послания в песнях.

25:49 “В написании этих песен все-таки участвует интеллект, хоть и искусственный”. Заменят ли фейки живых артистов

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