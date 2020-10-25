Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

Самые известные фейки в музыке, а также как получить “Грэмми”, выступая под чужую фонограмму, и можно ли заменить рэперов искусственным интеллектом, разбираем с PR-директором лейбла Medialand Владимиром Чекиным.
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