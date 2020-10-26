Политолог: "Грузинской мечте" выгодно, если захватчика заложников задержат до выборов

Политолог Арчил Сихарулидзе рассказал, чего ждать от правящей партии и оппозиции за пять дней до парламентских выборов в Грузии

Радио Политолог: "Грузинской мечте" выгодно, если захватчика заложников задержат до выборов

"Со стороны оппозиции ничего ждать уже не стоит. Потому что, если в чем-то и можно обвинять оппозицию, все уже сделано. Бессмысленно ожидать того, что сейчас что-либо новое повлияет на решение избирателей... Ничего нового не будет. С другой стороны, если "Грузинская мечта" сумеет задержать преступника до выборов, это будет для нее большим плюсом", - заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Тем временем, МВД Грузии продолжает мероприятия по установлению местонахождения преступника, который, после того как освободил заложников, исчез с полученным выкупом в размере полмиллиона долларов.

Днем 21 октября неизвестный мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.