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Сосо Цинцадзе
FB / Imeda Gogava

Цинцадзе назвал предстоящие выборы в Грузии эпохальными

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (483)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201026/249812065/Tsintsadze-nazval-predstoyaschie-vybory-v-Gruzii-epokhalnymi.html

Политолог Сосо Цинцадзе рассказал об особенности предстоящих на этой неделе парламентских выборов в Грузии

Радио
Цинцадзе назвал предстоящие выборы в Грузии эпохальными

"Эти выборы можно квалифицировать как эпохальные. Потому что Грузия вступает в новую фазу своей политической анатомии... Это шаг к пропорциональной системе. Именно в этом суть и особенность нынешних выборов", - заявил Цинцадзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Согласно принятым в Конституцию поправкам, выборы состоятся по новой системе - 120/30.

Мажоритарные округа в 2020 году останутся, но их будет всего 30, а не 73, как раньше. Это не совсем то, ради чего объединились около 30 оппозиционных партий, требовавших перехода на полностью пропорциональную систему. Но в итоге новшество к предстоящим выборам устроило все стороны.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (483)


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