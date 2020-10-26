Цинцадзе назвал предстоящие выборы в Грузии эпохальными

Политолог Сосо Цинцадзе рассказал об особенности предстоящих на этой неделе парламентских выборов в Грузии

Радио Цинцадзе назвал предстоящие выборы в Грузии эпохальными

"Эти выборы можно квалифицировать как эпохальные. Потому что Грузия вступает в новую фазу своей политической анатомии... Это шаг к пропорциональной системе. Именно в этом суть и особенность нынешних выборов", - заявил Цинцадзе Sputnik Грузия.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Согласно принятым в Конституцию поправкам, выборы состоятся по новой системе - 120/30.

Мажоритарные округа в 2020 году останутся, но их будет всего 30, а не 73, как раньше. Это не совсем то, ради чего объединились около 30 оппозиционных партий, требовавших перехода на полностью пропорциональную систему. Но в итоге новшество к предстоящим выборам устроило все стороны.