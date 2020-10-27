Читадзе: за несколько дней до выборов в Грузии напряженная ситуация

Политолог Ника Читадзе прокомментировал для Sputnik Грузия ситуацию в стране за четыре дня до парламентских выборов

Радио Читадзе: за несколько дней до выборов в Грузии напряженная ситуация

"Последние дни до выборов можно охарактеризовать как очень напряженные. В первую очередь, это касается вопросов т.н. "черного пиара". Стороны стараются как-то дискредитировать друг друга... Примеры дискредитации не будут положительно отражаться на предвыборной кампании. Есть и "белый пиар". Представители разных политических партий, лидеры и активисты, встречаются с населением, своими сторонниками и предлагают свою концепцию дальнейшего социал-экономического и политического развития Грузии", - сказал Читадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. Это самые важные выборы в стране. Ведь сила, имеющая большинство в законодательном органе, формирует правительство во главе с премьер-министром, в руках которого сосредоточена вся власть в стране.

Согласно смешанной системе выборов 120 депутатов пройдут из числа партий, преодолевших 1% избирательный барьер, а 30 – победив в мажоритарных округах. При этом, партия, набравшая 40% на выборах, никак не сможет обеспечить себе даже простое парламентское большинство.

В выборах принимают участие рекордное число партий - 48, и два блока.