Мепаришвили оценил действия полиции по освобождению заложников в Зугдиди

Доктор права, профессор Кавказского международного университета, главный государственный советник юстиции в отставке Гия Мепаришвили прокомментировал самое громкое преступление года в Грузии - захват заложников в Зугдиди

"В законе "О полиции" указывается, что когда происходит конфликт между интересами государства, имеется в виду пресечение преступления, задержание конкретных преступников, и между жизнью и здоровьем граждан, предпочтение всегда отдается правам человека - жизни и здоровью. Потому что, это самая большая ценность, которую надо беречь, и каждое государство обязано это сделать. Считаю, что это абсолютно законный и приемлемый вариант действий, который они провели", - рассказал Мепаришвили Sputnik Грузия.

Мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться. Его местонахождение до сих пор не установлено.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии: "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм", и "захват заложников в террористических целях".