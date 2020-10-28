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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Сихарулидзе: парламентские выборы мало что изменят в Грузии

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201028/249836161/Sikharulidze-parlamentskie-vybory-malo-chto-izmenyat-v-Gruzii.html

Политолог Арчил Сихарулидзе рассказал о значении предстоящих парламентских выборов в Грузии для страны

Радио
Сихарулидзе: парламентские выборы мало что изменят в Грузии

"Лично для меня эти выборы не являются какими-то радикальными. Вряд ли они что-то изменят на самом деле. Во-первых, я не верю, что объединенная оппозиция сможет выиграть и сформировать кабинет. А если "Грузинская мечта" выиграет, то да, она будет вносить какие-то изменения. Но на фоне коронавируса, больших прорывов ждать не следует", – сказал политолог в беседе со Sputnik Грузия.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. Это самые важные выборы в стране, ведь сила, имеющая большинство в законодательном органе, формирует правительство во главе с премьер-министром, в руках которого сосредоточена вся власть в стране.

Согласно смешанной системе выборов 120 депутатов пройдут из числа партий, преодолевших 1% избирательный барьер, а 30 – победив в мажоритарных округах.

В выборах принимают участие рекордное число партий – 48 и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (502)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Арчил Сихарулидзе


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