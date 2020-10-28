Экономист положительно оценил монетарную политику Нацбанка

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что неопределенность, создавшаяся в Грузии и во всем мире из-за пандемии коронавируса, мешает определить оптимальный уровень ставки рефинансирования

Радио Экономист положительно оценил монетарную политику Нацбанка

В среду, 28 октября, комитет монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%.

"Большую роль играет фактор неопределенности, трудно определить тот оптимальный уровень ставки процента, который обеспечит инфляционно-таргетированный уровень. Оставляя 8% ставку, все-таки можно сказать, что Центральный банк не ошибается, так как уровень инфляции постепенно снижается. И цель Центрального банка – довести фактический уровень инфляции до таргетированного уровня", – заявил Цомая в беседе со Sputnik Грузия.

Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года, после долгого периода ужесточения. Ужесточение началось с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного снижением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5% до 9%.

Годовой уровень инфляции в сентябре составил 3,8% при целевом показателе 3%.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.