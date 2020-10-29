Политолог о серии нападений во Франции: мусульмане восприняли слова Макрона как вызов

Радио Политолог о серии нападений во Франции: мусульмане восприняли слова Макрона как вызов

Ранее во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы после двух нападений на людей за день и ввели во всей стране план по противодействию терроризму Vigipirate.

"Мне кажется, французский президент, может быть, немножко перегрел палку, и его слова о том, что они будут бороться против радикального ислама, были восприняты мусульманами как вызов. Он говорил, мол, мы не отступим, будем публиковать карикатуры, и это восприняли как очередное оскорбление. Вместо того, чтобы как-то ситуацию успокоить, получилось наоборот" –сказал Федоров в эфире радио Sputnik.

По его словам, такая либеральная идеология, иллюзии нового мира, где все будут разделять французские и европейские ценности, привела к бесхребетности и непониманию ситуации.

"Я склоняюсь к мысли, что французский политический класс живет какими-то иллюзиями и не желает признавать, что французское общество изменилось. В нем сейчас присутствует по всяким прикидкам шесть миллионов мусульман. Это самая крупная мусульманская община в Европе. Не понимать, что это существенный компонент французского общества, нельзя. У людей своя специфика, своя ментальность. Да, они такие же французы с французским паспортом, но с другой ментальностью, с другими религиозными чувствами, которые неспособны всякие богохульствующие карикатуры воспринимать нормально, поэтому нужно учитывать этот новый компонент французского общества", – отметил эксперт.

Также, по его мнению, французским властям нужно принимать более радикальные меры, чтобы держать ситуацию под контролем и постараться обеспечить не только право людей на свободу слова и самовыражения, но и просто защитить их жизни.

Нападения во Франции

Утром 29 октября в Ницце неизвестный мужчина напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. В результате инцидента погибли три человека, включая пожилую женщину, которую мужчина обезглавил, и еще несколько ранены. Атаковавшего задержали, он получил ранения и был госпитализирован. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар", и назвал произошедшее терактом.

Немного позднее в Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских. Правоохранители его застрелили. Примерно в то же время в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника консульства Франции. Он получил легкие ранения, нападавшего арестовали.

Также стало известно, что мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии, несколько человек арестовали.

Еще позднее в Лионе задержали мужчину с ножом, который, по данным полиции, замышлял теракт.

Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.