Читадзе: опросам перед выборами в Грузии доверять смысла нет

Радио Читадзе: организации, которые проводят опросы в Грузии, являются предвзятыми

"Эти социологические опросы, которые проводятся то по заказу телекомпаний "Рустави 2", "Имеди", "Мтавари архи", Formula, мы знаем, что эти телеканалы выражают интересы разных политических партий... Так что мы здесь не можем говорить о том, что можно доверять этим социологическим опросам. Эти опросы осуществляются не совсем нейтральными организациями", – сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

К парламентским выборам, намеченным на 31 октября, в Грузии регулярно публикуются опросы общественного мнения, в которых главным пунктом были рейтинги политических партий.

Предвыборные рейтинги в Грузии составляют известные международные исследовательские организации. Всего таких рейтингов пять.

Национал-демократический институт США (NDI) и Международный республиканский институт (IRI) составляют свои рейтинги самостоятельно.

Параллельно рейтинги заказали и ведущие телеканалы страны: телекомпания "Имеди" – американской компании Public Opinion Strategies, для которой опрос проводила грузинская компания Gorbi, оппозиционный канал "Мтавари архи" заказал опрос компании Ipsos, "Формула" – компании Edison Research, а "Рустави 2" – компании Survation.