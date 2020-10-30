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Сосо Цинцадзе
FB / Imeda Gogava

Цинцадзе: политические страсти в Грузии накалялись бы и без пандемии

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201030/249858963/Tsintsadze-politicheskie-strasti-v-Gruzii-nakalyalis-by-i-bez-pandemii.html

Политолог Сосо Цинцадзе рассказал прокомментировал предвыборную ситуацию в Грузии на фоне пандемии коронавируса

Радио
Цинцадзе: политические страсти в Грузии накалялись бы и без пандемии

"Я не склонен сейчас драматизировать роль пандемии, потому что на выборах решается судьба не только одной партии "Грузинская мечта", тут решается более серьезная проблема... Если бы не было пандемии, все равно страсти накалялись бы. Может быть, еще больше", – заявил Цинцадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. Это первые в стране выборы, которые проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии составляет 35 567.

Оппозиция проводит акцию протеста. Люди держат в руках флаги Грузии. Митинг у парламента
© Sputnik / STRINGER
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С учетом пандемии коронавируса выборы пройдут в необычном режиме. Все избиратели будут в масках, а члены комиссии - с дополнительными средствами защиты.

По окончательным данным ЦИК, в едином списке избирателей 3 526 032 человека. Им предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. В парламентских выборах принимают участие 48 партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (535)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Парламентские выборы, Грузия, Сосо Цинцадзе


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