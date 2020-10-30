Цинцадзе: политические страсти в Грузии накалялись бы и без пандемии

Радио Цинцадзе: политические страсти в Грузии накалялись бы и без пандемии

"Я не склонен сейчас драматизировать роль пандемии, потому что на выборах решается судьба не только одной партии "Грузинская мечта", тут решается более серьезная проблема... Если бы не было пандемии, все равно страсти накалялись бы. Может быть, еще больше", – заявил Цинцадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. Это первые в стране выборы, которые проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии составляет 35 567.

С учетом пандемии коронавируса выборы пройдут в необычном режиме. Все избиратели будут в масках, а члены комиссии - с дополнительными средствами защиты.

По окончательным данным ЦИК, в едином списке избирателей 3 526 032 человека. Им предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. В парламентских выборах принимают участие 48 партий и два блока.